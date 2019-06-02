Все в руках Зеленського: Медведєв заговорив про відновлення відносин між Україною і Росією

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв закликав запастися терпінням, оскільки новий президент України Володимир Зеленський нічого не робить для налагодження відносин між Києвом і Москвою.

За його словами, що звучать нині слова з України суперечливі. Також, за його словами, жодних дій для поліпшення відносин двох країн немає. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Якщо вони захочуть якісь кроки зробити, вони їх зроблять… Але дій ми поки не бачимо. Давайте запасемося терпінням! У кінцевому рахунку це все в руках нового президента, нової влади», — заявив російський прем’єр.