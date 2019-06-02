Знову підозра на тест: Росію можуть відсторонити від Олімпійських ігор в Токіо

Росія може зіткнутися з відстороненням від Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на свої джерела.

Підставою може стати допінговий скандал за участю стрибуна у висоту Данила Лисенка. Його запідозрили у наданні неправдивих свідчень у справі про пропуск допінг-тестів. Представників Всеросійської федерації легкої атлетики підозрюють у фальсифікації документів цього розслідування.

Повідомлення про загрозу відсторонення росіян від Олімпіади надходять на тлі підготовки до засідання ради Міжнародної федерації легкої атлетики, де має розглядатися питання відновлення ВФЛА, членство якої було припинено ще в листопаді 2015 року. Засідання планується 8-9 червня в Монако.

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