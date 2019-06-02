Під Києвом попрощалися із загиблим героєм України, якого шукали 5 років

Про це повідомляє «5 канал».

Попрощатися з військовим прийшло кілька сотень земляків. З квітами і портретами загиблого рідні, побратими і волонтери.

Сергій Кононко був активним учасником Евромайдана, очолював Обухівський центр «Правого сектора», а потім був одним з перших добровольців, які вирушили на Схід захищати країну. Воював На передовій у складі 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». У кінці серпня 2014-му Сергій Кононко супроводжував в лікарню пораненого бійця. На трасі Новосвітлівка-Хрящувате під Луганськом його машину обстріляли бойовики. Тоді «айдаровец» разом з побратимами потрапив у полон до бойовиків, де Сергія Кононко замучили.

З 2014-го айдаровца вважали зниклим безвісти, згодом бойовики передали його тіло. Спочатку поховали на Дніпропетровщині, а 1 червня Сергія Кононко перезахоронено в рідному Обухові.

«Йому тільки виповнилося 32, коли він з побратимами віз на «Уазику» пораненого Василя Пелиша, якому згодом у полоні відрубають сокирою руку за татуювання «Слава Україні!» — і вони потрапили під обстріл між Новосветловкой і Хрящуватим. Це сталося 26 серпня 2014 року і з тих пір Сергій вважався безвісти зниклим. Рідні довгі роки шукали його, тому що дізналися Сергія на одному з відео, де бойовики знущаються над захопленими в полон українським воїнами. Вони також отримували інформацію, Сергія вивезли в рабство в Чечню… А він весь цей час лежав на А далі героїв у Дніпрі, як «Невідомий захисник України № 1006/л», — написала в Facebook журналістка Лілія Рагуцкий.

Сергія разом з побратимами- «айдаровцами» терористи передали в кінці грудня в 7 мішках. Судмедексперти стверджували, що Сергій Кононко отримав численні прижиттєві поранення. Та існує ймовірність, що перед смертю його жорстоко катували.