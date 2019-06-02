У Великобританії кішка майже тиждень дражнила рятувальників

Минулої п’ятниці п’ятирічна кішка по кличці Хетті залізла на одну із секцій залізничного мосту в графстві Корнуолл, який з’єднує міста Плімут і Солтеш. Господиня, яка безуспішно намагалася виманити Хетті, викликала рятувальників.
Пожежники спробували дістатися до тварини, однак їм це не вдалося: навіть найбільша сходи не дозволяла дотягнутися до тварини.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Було вирішено, що залізнична компанія Network Rail зупинить рух поїздів, що дозволило б організувати більш масштабну рятувальну операцію. Тому пожежники на час припинили всякі дії і залишили міст.
Вже через кілька годин Хетті спустилася з мосту сама прийшла додому. Вона просиділа на мосту шість днів. Як саме тварина спустилося вниз, ніхто не знає.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», британська кішка стукає в двері за всіма правилами.
За матеріалами «ВВС Україна»
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