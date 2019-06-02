У Великобританії кішка майже тиждень дражнила рятувальників

Минулої п’ятниці п’ятирічна кішка по кличці Хетті залізла на одну із секцій залізничного мосту в графстві Корнуолл, який з’єднує міста Плімут і Солтеш. Господиня, яка безуспішно намагалася виманити Хетті, викликала рятувальників.

Пожежники спробували дістатися до тварини, однак їм це не вдалося: навіть найбільша сходи не дозволяла дотягнутися до тварини.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Було вирішено, що залізнична компанія Network Rail зупинить рух поїздів, що дозволило б організувати більш масштабну рятувальну операцію. Тому пожежники на час припинили всякі дії і залишили міст.

Вже через кілька годин Хетті спустилася з мосту сама прийшла додому. Вона просиділа на мосту шість днів. Як саме тварина спустилося вниз, ніхто не знає.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», британська кішка стукає в двері за всіма правилами.

За матеріалами «ВВС Україна»

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