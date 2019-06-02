Блискавка вдарила: з російським літаком сталася НП

У Мордовії блискавка потрапила в Superjet, що виконував рейс з Москви в ніч на суботу, після цього лайнер благополучно здійснив політ.

За його інформацією, наземні служби в Саранську не помітили пошкоджень і дали «добро» на зворотний політ літака в Москву.

Детально оглянути лайнер вдалося лише в московському»Шереметьєво». Літак у зв’язку з вимогами безпеки деякий час не зможе виконувати польоти, сказав джерело.

«При огляді виявлені сліди ураження блискавкою. Літак вирішено тимчасово відсторонити від польотів», — додав співрозмовник видання.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.