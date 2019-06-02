Від процвітання до руїн: як війна скалічила Луганськ за п’ять років

Рівно п’ять років тому, 2 червня, у Луганську почалися бойові дії, які перетворили процвітаючий раніше місто в руїни.

Про трагічну дату нагадав на своїй сторінці в Twitter український журналіст Денис Казанський.

«У цей день п’ять років тому почалися бойові дії в Луганську. Рано вранці бойовики напали на луганський прикордонний загін, який перебував на своїй базі і нікого не атакував. Згадуйте про це кожен раз, коли вам будуть брехати, що війну почала Україна, а «ополченці» не хотіли війни», — пише він.

Зокрема, на відео, знятих очевидцями, знаходиться підтвердження його слів. На них видно розбомблені житлові будинки людей, пустельні вулиці, а також занепад і руїна в місті, принесені війною, розв’язаною російськими окупантами.

У цей день 5 років тому почалися бойові дії в Луганську. Рано вранці бойовики напали на луганський прикордонний загін, який перебував на своїй базі і нікого не атакував. Згадуйте про це кожен раз, коли вам будуть брехати, що війну почала Україна, а «ополченці» не хотіли війни»

— Денис Казанський (@den_kazansky) 2 червня 2019 р.