«Побудували зону»: в мережі показали, як виглядає єдиний курорт в «ДНР»

Терористи «ДНР» перетворили курортне містечко Сєдово на березі Азовського моря в зону особливого режиму. Люди, які хочуть там відпочити, повинні отримати спеціальний пропуск і пройти перевірку на КПП.

Про те, чим викликана необхідність такої системи і для чого в’їзд на курорт має бути так ускладнено, терористи не говорять. Однак представники незаконних формувань «ДНР» пообіцяли в цьому році збільшити чисельність персоналу на пунктах пропуску, щоб скоротити черги. А призначений окупантами так званий «глава адміністрації Новоазовського району» Олег Моргун пообіцяв, що бажають відпочити в Седово буде «більш комфортно стояти в чергах».

Нагадаємо, що в минулий курортний сезон на блокпостах на в’їзді в Седово шикувалися довгі черги з машин, в яких тисячі людей годинами змушені були чекати на жарі, поки їх допустять до моря.

На безглузді «заходи безпеки» терористів відреагував на своїй сторінці в Facebook і український журналіст Денис Казанський. Його обурило обмеження свободи пересування українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

«Головний курорт «ДНР» — селище Сєдово — можна потрапити тільки по пропуску або міграційній карті, відстоявши чергу на КПП. Як при перетині кордону. Ніякого сенсу в цьому немає. Саме ОРДЛО по своїй суті — табір за колючим дротом, а Сєдове виходить — ще один табір всередині іншого. Для чого потрібні пропуску на курорт — ніхто не може зрозуміти. Користі від такого обмеження свободи приблизно стільки ж, скільки від комендантської години. Схоже, мета всіх цих обмежень — просто максимально залякати і придушити місцевих, привчивши їх до життя в резервації і тотального контролю», — пише він.

«Східний варіант»

«У чому Росія дійсно досягла досконалості, так це в побудові табірно-пропускної системи. Цього в них не відняти. Примудрилися побудувати зону навіть на курорті! Це дійсно треба вміти. Єдине, чого я ніколи не зможу зрозуміти — так це людей, які вважають це нормальним, і мріють перетворити в такий же концтабір інші регіони України. Потрібно мати психічні відхилення, щоб любити цю табірну дичину», — додав Казанський.