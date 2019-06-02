СБУ підозрює мера Труханова в підробці документів

СБУ відкрила кримінальне провадження в відношення мера Одеси Геннадія Труханова за підробку документів.

Документи про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань опублікував на своїй сторінці Facebooк одеський громадський активіст Михайло Кузаконь, передає кореспондент Української Служби Інформації.

Опубліковані документи були направлені активісту Службою безпеки України у відповідь на подану ним заяву в управління СБУ в Одеській області.

Офіційно задокументовано факт злочину. Злочини громадянина Росії на території України під час війни, злочини проти державності, – написав Кузаконь в своєму пості в Facebooк.

фото: Михаил Кузаконь / Facebook

фото: Михаил Кузаконь / Facebook

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов, займаючи державну посаду в Україні, має в наявності паспорт громадянина Російської Федерації, про що не раз писали багато ЗМІ.

Як повідомляла USIonline.com, мер Одеси тепер сам відповідає за мобілізацію, оборону і питання корупції.

скрін: Михайло Кузаконь / Facebook