Цукровий діабет: які фрукти можна їсти, а про які краще забути

Діабет – захворювання, яке привносить в життя людини багато заборон і обмежень. Перш за все, вони стосуються харчування, так як необхідно весь час контролювати рівень глюкози в крові. Як правильно харчуватися при діабеті, адже відомо, наприклад, що джерелом енергії є вуглеводи? Але як поповнювати енергією організм, якщо вживання вуглеводів – вірний шлях до підвищення рівня цукру в крові? Вихід є! Це фрукти. Які фрукти можна їсти при цукровому діабеті? Про це ми розповімо в нашій статті.

Цукор і фрукти

«Я ніколи не їм фруктів, тому що в них багато цукру» – це типова фраза, яку чують лікарі-дієтологи від хворих на діабет.

Дійсно, фрукти містять натуральні цукри, але вони також є багатим джерелом цінних вітамінів, мінералів і клітковини, які мають позитивний вплив на весь організм.

Але в різних фруктах міститься різна кількість цукру. В одних його більше, в інших менше, до того ж у багатьох з них є клітковина, яка сприяє зниженню рівня цукру в крові. Це робить свіжі фрукти при діабеті набагато кориснішими аніж перероблені продукти або штучні підсолоджувачі.

Тому, якщо у вас діабет, або ви просто хочете знизити споживання цукру, пропонована нижче інформація допоможе вам визначити, які фрукти найкраще включити в свій раціон.

Які фрукти можна їсти при цукровому діабеті

Ягоди. Практично всі ягоди мають низький глікемічний індекс. Це означає, що вони незначно впливають на рівень цукру в крові. У ягодах також багато вітамінів і антиоксидантів. Ягоди добре додавати в йогурти, вівсяну кашу або білкові смузі.

Цитрусові. Грейпфрут і апельсини містять клітковину, яка сприяє регуляції рівня цукру в крові. У цитрусових також високий вміст вітаміну С, який зміцнює імунітет.

Груші. Одна груша середнього розміру – це 6 г клітковини, що становить чверть денної норми для жінок до 50 років. Крім того, груша – це зручний спосіб перекусити посеред насиченого дня, коли ви перебуваєте за межами офісу.

Яблука. Це ще один варіант вибору фруктів з високим вмістом клітковини. Вони добре поєднуються з білковими продуктами: горіхами, сирами, горіховим маслом. Яблука – прекрасна їжа для корисних бактерій кишечника. Це незамінний фрукт при діабеті.

Кісточкові фрукти. У свіжому вигляді нектарини, сливи, персики мають низький глікемічний індекс. Однак, якщо їх вживати як сухофрукти, то їх глікемічний індекс значно підвищується.

Виноград. Багато хто думає, що їм необхідно утримуватися від вживання винограду, так як він дуже солодкий. Однак виноград – це багате джерело клітковини і вітаміну В6, який сприяє підтримці активності мозку. 15 ягід винограду цілком достатньо, щоб скористатися всіма його корисними властивостями, не перевищуючи при цьому денну норму споживання вуглеводів.

Коли фрукти при діабеті вимагають обережності у вживанні

Як можна побачити з наведеного вище списку, є багато фруктів, які хворим на діабет можна сміливо включати в свій щоденний раціон. Однак, існує також досить багато фруктів з високим глікемічним індексом (що важливо для рівня глюкози в крові), але вони містять велику кількість корисних поживних речовин. Серед них: банани, ананаси, манго, сухофрукти. Не варто їх повністю виключати зі свого раціону, боячись підвищення рівня глюкози в крові. Навпаки, включаючи різноманітні фрукти в своє щоденне меню, ви тим самим робите більш різноманітним набір поживних речовин, що надходять в організм.

Але в даному випадку важливі розмір порції і поєднання продуктів. Якщо у вас діабет, під час прийому їжі не варто вживати більше однієї порції фруктів. Так ви не перевищите норму споживання вуглеводів.

Діабет також вимагає враховувати і інші джерела вуглеводів. Наприклад, з’їдаючи на сніданок один тост, банан і випиваючи стакан фруктового соку, ви гарантовано підвищите свій рівень цукру в крові, тому що кожен з перелічених продуктів містить велику кількість вуглеводів. Замість цього, краще зупинити свій вибір на грецькому йогурті без фруктів, порції ананасових слайсів або білковому смузі зі свіжим манго. Хоча ананас і манго мають високий глікемічний індекс, білки в грецькому йогурті або протеїновий порошок в смузі збалансують рівень цукру в крові.

Проявляйте обережність у вживанні фруктових соків. Незважаючи на те, що вони містять велику кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів, в них практично відсутня клітковина, що може різко підвищити рівень цукру в крові. До того ж, щоб отримати одну склянку соку, необхідна чимала кількість фруктів. Вживання одного апельсина практично не підвищує ваш рівень глюкози в крові, в той час як склянка апельсинового соку, приготована з декількох апельсинів, має зворотний ефект.

Якщо ви любите соки і у вас діабет, спробуйте поєднувати овочеві і фруктові соки.

Можна взяти, наприклад, яблука, капусту браунколь, шпинат, огірок, петрушку і буряк. Одна порція соку при діабеті – це не більше ½ склянки. В фруктові соки можна також додавати білки і здорові жири: яйце, зварене круто або жменю горіхів. Це допомагає не допустити різкого підвищення рівня цукру в крові.

Кращий метод визначити вплив того чи іншого фрукта на ваш рівень глюкози в крові – його перевірка після їжі або перекусу за допомогою глюкометра. Це надійний спосіб упевнитися в тому, що фрукти, які ви вживаєте, не зашкодять вашому здоров’ю і організму.

Отже, ми з вами з’ясували, що багато фруктів при діабеті не тільки не несуть в собі небезпеку для організму людини, але і дуже корисні. Сподіваємося, що наша інформація досить повно відповіла на питання, які фрукти можна їсти при діабеті, а також допоможе вам дотримуватися збалансованого харчування. Фрукти при діабеті можуть бути частиною здорового харчування.

: wworld.com.ua

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