В Інтернеті знайшли нового сердитого кота

Оригінальна сердита кішка, відома як Соус Тардар нещодавно померла, але її безсмертна спадщина обов’язково житиме.

Її місце займе новий сердитий кіт Луїс – 6-річний перський кіт з Остіна, штат Техас. Хоча його шанувальників ще не так багато – Луїс вже зібрав понад 3000 послідовників, тоді як оригінальний Grumpy cat мав майже 3 мільйони, – повідомляють ЗМІ.

“Луїс – чистокровний перс, але більшість людей сумнівається у тому, що він є винятком”, – каже власник Луїса ЗМІ.

Люди люблять його великі мармурові очі, які він часто мружить. Луїса тепер називають “новим сердитим котом”, але насправді він дуже милий, щасливий і грайливий. Він любить потирати голову, ганятися за лазерами і грати з іграшками”, – каже власник нового сварливого кота.

: gazeta.ua

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