Відома українська співачка зробила гучну заяву про завершення кар’єри: коли це станеться

Українська популярна співачка і модель Даша Астаф’єва зізналася, що готова піти з шоу-бізнесу заради реалізації себе у ролі мами та дружини.

Як повідомляє НАРОДНА ПРАВДА, про це зірка розповіла у інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».

За словами Астаф’євої, зараз вона має настільки велике бажання створити сім’ю, що готова змінити публічну кар’єру на якусь більш спокійну діяльність у творчій сфері.

“Я так хочу вже, що не зможу працювати. Але ви ж знаєте, яка я творча, я завжди зможу малювати, проводити якісь лекції та майстер-класи. Складно це буде пов’язати з моєю основною професійною діяльністю, тому що все-таки моя кар’єра пов’язана із зовнішністю”, – розмірковує співачка.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.