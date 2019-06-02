У Крутах «скрепная» братва знову перешкодили переходу храму в ПЦУ. ФОТО

У селі Крути Ніжинського району Чернігівської обл. понад півсотні молодих людей під керівництвом священиків Московського патріархату зірвали парафіяльні збори.

Про це повідомив користувач Леонтій Носенко в Facebook, пише «Україна молода».

«Не довго мирно їв шаурму гарант і його міністр внутрішніх справ. Більше 50 привізних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського Патріархату, сьогодні вдруге грубо зірвали парафіяльні збори в знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернігівщини », – йдеться в повідомленні.

Мета зборів, на які прийшли більше 200 крутян – об’єднання з Православною Церквою України і вихід з підпорядкування «РПЦ».

«Очевидці повідомляють, що завезена з Києва братва вже вранці захопила приміщення, де повинні були проводитися збори. А ніжинський поліція цього фактично потурала. Далі москвоязичние «Спортік» заблокували вхід, а тих крутян, які намагалися потрапити в своє ж будівля, просто скидали зі сходів на землю », – написав Носенко.

«Безкарне знущання над крутянамі відбувалося під улюлюкання завезених бабусь-крикунів. Їх під’юджували мобілізовані московські попи, які в Крути рушили звідусіль: Ніжина, Борзни, Прилук і навіть Бахмача (зокрема, в банді тітушек засікли і «благочинного» РПЦ їх Бахмацького району) », – йдеться в повідомленні.

За його словами, ситуація в Крутах залишається напруженою.

“Село, яке стало символом героїчного опору українського студентства у війні з Москвою, далі силоміць перебуває в духовному рабстві тієї ж Москви”, – зазначив Носенко.

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