Разом будуть «бити» по Ахметову? Журналіст натякнув на небезпечний союз Коломойського і Луценка

Олігарх Ігор Коломойський та голова ГПУ Юрій Луценко можуть почати спільну гру з «розкуркулення» найбагатшої людини України Ріната Ахметова.

Про можливий розвиток такого сценарію натякає журналіст Сергій Щербина на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Луценко раніше заявив, що деолігархізацію, про яку говорить секретар РНБО Данилюк, потрібно розпочати з внесення в проект держбюджету податку на отримання прибутку від видобутку вугілля і руди. В майбутньому, як запевняє чиновник, саме це рішення може стати «джерелом соціальної допомоги шахтарям».

Примітно, те ж саме, але іншими словами, двома тижнями раніше, як відзначає Щербина, заявив Коломойський. Тоді він запевнив, що при новій владі Ахметову піднімуть податок на ренту або ж і зовсім розділять його монополію в енергетиці.

Як підкреслив Щербина, незважаючи на заяви Зеленського про відставку Луценка, в АП досі так і не внесли подання про звільнення екс-глави БПП від посади генпрокурора. Затягування рішення щодо Луценка може бути пов’язано з позицією Коломойського, підтримує соратника Порошенка.