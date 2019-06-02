Дипломат побачив в оточенні Зеленського прихильника Путіна

Заяву співвласника студії «Квартал-95» Бориса Шефіра про скасування закону про українську мову в якості кроку до реінтеграції Донбасу частково відображає позицію Москви.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін.

Чиновник стверджує, що закон про українську мову прийнятий Верховною Радою на раціональній основі і не дає єдиної державної мови яких-небудь особливих переваг.

«Тому закон, а головне – мову – захистимо», — запевняє Він.

Також він акцентував увагу на словах Шефіра про те, що скасування закону про українську мову нібито стане «першим кроком для відновлення миру на Донбасі». За словами дипломата, подібна заява в якійсь мірі відображає позицію Москви.

«Тому сподіваюся, що це просто необережність у висловлюванні. А якщо ні, то маємо реальну проблему і непростий предмет для дискусії», — підкреслив Клімкін.