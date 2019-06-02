«Чуваки дупля не дають»: Зеленського звинуватили в дрімучу некомпетентність

Нову владу на чолі з Володимиром Зеленським розкритикували за відсутність чіткої озвученої стратегії державної політики і дорікнули соратників глави держави в некомпетентності.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook блогер Mason Lemberg пише, що за 11 днів перебування Зеленського на посаді президента українці так нічого і не почули про плани Києва у збройному протистоянні з Москвою і про звільнення моряків.

Як вважає журналіст, заяви членів команди президента суперечливі, а перше засідання РНБО говорить про некомпетентність команди Зеленського, так як цей консультативний орган повинен займатися питаннями національної безпеки і оборони, а не підміняти собою уряд.

Також він підкреслив, що нова влада буде займатися корупцією і обманювати українців.