Зеленський викреслив людей Коломойського з кандидатів у «Слугу народу», — Мостова

В списках партії «Слуга народу» на парламентських виборах не буде кандидатів, пов’язаних з фінансово-промисловою групою «Приват» Ігоря Коломойського.

За її словами, Зеленський не працює під патронатом Коломойського і не є маріонеткою, так як президент ще не встиг надати які-небудь бізнес-послуги олігархові і не скомпрометував себе перед ним.

Як зазначає Мостова, ключовим прикладом цього є бажання Коломойського відмовитися від дострокових виборів, залишити главою ГПУ і секретарем РНБО Луценка і Турчинова, а також провести своїх кандидатів за списками «Слуги народу» – з усіх цих питань опальний олігарх отримав відмову від Зеленського.

В якості підтвердження своїх слів журналістка акцентує увагу на скандалі, пов’язаному з перевіркою списків «Слуги народу» на зв’язок кандидатів з ФПГ «Приват», бенефіціарами якої є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. За результатами перевірки СБУ все афілійовані з»Приватом» особи були викреслені з виборчих списків.

«До з’їзду ще є час. І «Слуги народу» все так само на виборах потрібні «Плюси». Але поки так…», — підкреслила Мостова.