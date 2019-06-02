Влад Яма заінтригував шанувальників

Відомий український танцюрист, член журі танцювального шоу «Танці з зірками», і тренер гумористичної програми «Ліга Сміху» Влад Яма не часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя.

Однак, час від часу на його сторінці в соціальній мережі Instagram все ж з’являються нові фото. Так і в цей раз танцюрист поділився забавним фото, на якому позує разом з українським артистом Павлом Зібровим.

«А кого із зірок ви б хотіли побачити на паркеті «Танців з Зірками» цієї осені? Крім @nataliya_mogilevskaya, звичайно», — написав танцюрист. Шанувальники не пройшли повз і почали активно коментувати фото на сторінці Влада Ями. Крім компліментів фоловери в коментарях пишуть також свої кандидатури, кого вони хочуть бачити у «Танцях з зірками».

: newformat.info

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