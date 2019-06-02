На Подолі відкрили Центр кототерапії (фото)

У центрі можна познайомитися з котами і за бажання забрати додому.

Фото: Кото-Ярмарок

Благодійний фонд «Кото-Ярмарок» відкрив Центр кототерапії на вулиці Воздвиженській, 14 у Подільському районі.

Будинок з котами. Фото: Кото-Ярмарок

У Центрі можна провести час із котами. Тварини обстежені ветеранарами і стерилізовані. Котика, який сподобався, можна забрати на умовами фонду.

Фото: Кото-Ярмарок

Зазвичай потенційний господар має пройти співбесіду, підписує договір та сплачує внесок за кота. Для відвідувачів центру сума внеску складатиме 400 гривень замість 500. За кошенят сплачують дорожче. Докладніше про правила адопції за посиланням.

Фото: Кото-Ярмарок

Вхід до Центру кототерапії коштує 100 гривень. З собою просять брати посвідчення особи. Можна також принести в подарунок корм Роял Канін, наповнювач для туалету, іграшки, дряпки тощо.

Фото: Кото-Ярмарок

Тут також проводять лекції, майстер-класи і йога з котами. Найближчі заняття з котойоги – другого червня о 12:00 та 13:30. Заняття коштує 350 гривень.

Фото: Кото-Ярмарок

Облаштувати центр меблями і скляними перегородками допомогла IT-компанія MacPaw – та, що реконструювала частину ботсаду Фоміна.

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