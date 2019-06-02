Електромобілі як альтернатива традиційним авто

На дорогах все частіше стали з’являтися автомобілі, які їздять на електродвигунах, зростає мережа спеціалізованих станцій зарядки для них, а деякі країни планують вже в найближчому майбутньому повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння, замінивши їх на електрокари. Чому так відбувається і наскільки реальними є перспективи повного переходу з бензину на електрику для особистого транспорту?

Як йдуть справи з електромобілями сьогодні

Якщо бути максимально об’єктивними, то на сьогоднішній день є лише кілька реальних гравців, які впливають на ринок автотранспорту: це, в першу чергу, Tesla, також Nissan Leaf, Ford Focus EV і ще кілька менш популярних моделей. Звичайно, електромобілів випускається набагато більше, а якщо порахувати ще й гібриди, то і поготів, але саме ці моделі змогли завоювати покупця, давши електрокарам дорогу в майбутнє. Вони стоять цілком доступно (Nissan Leaf, наприклад, можна придбати за 30 тисяч доларів, як і стара Tesla), забезпечують солідний запас ходу – до 400-500 км від однієї зарядки і мають приємний дизайн.

Звичайно, Tesla завойовує популярність не тільки і не стільки самим електродвигуном, як додатковими функціями – навороченим автопілотом, автоматизацією багатьох опцій, легкої процедурою оновлення ПЗ, стильним дизайном і іншими пляшками, але в підсумку мета досягнута – автомобілі, що працюють на електриці, стали привабливими і цікавими для споживача.

Звичайно, електромобілі немислимі без відповідної інфраструктури. Якщо ви не зможете вчасно зарядити батарею авто, ризикуєте застрягти і чекати евакуатора (якщо, звичайно, у вас не гібрид, а «чистий» електрокар). Тому виробники автомобілів вкладають чималі гроші в розвиток мережі зарядних станцій, і сьогодні в розвинених країнах їх знайти не складніше, ніж традиційні заправки. Більш того, користування ними повністю безкоштовне, і планується, що якийсь час збережеться статус-кво.

Перспективи і майбутнє електрокарів

Вже зараз можна сміливо сказати: від традиційних двигунів внутрішнього згоряння людство планує відмовитися. Це неекологічно, дорого, безперспективно. Але ось на користь якої з альтернативних технологій буде зроблений вибір, поки сказати складно. Справа в тому, що крім електродвигунів, активно розвиваються водневі двигуни, які за короткий термін пройшли шлях від концепту до серійного випуску. Звичайно, невирішених проблем у водневого двигуна вистачає – це і потенційна вибухонебезпечність воднево-кисневої суміші, і складність видобутку чистого водню, не кажучи вже про відповідну інфраструктуру.

Однак і електродвигуни поки не позбулися «проблем зростання», і головною з них є малий запас автономності – акумулятори на нинішньому етапі розвитку технологій не можуть бути досить ємними і компактними одночасно. Звичайно, роботи в цьому напрямку ведуться активно, є і альтернативні варіанти вирішення проблеми (наприклад, дах з вбудованими сонячними батареями від Tesla), але до остаточного рішення поки далеко.

Таким чином, на найближчі роки найбільш ймовірна перспектива – це паралельне існування ДВС і електродвигунів з поступовим збільшенням відсотка останніх. Змінити ситуацію можуть або адміністративні заходи (наприклад, законодавчий відмова від бензинових і дизельних електродвигунів) або ж технологічний прорив у створенні невеликих і потужних батарей.

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