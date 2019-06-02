Наступний рік буде трохи шоковим, — Супрун про продовження медичної реформи

Глава Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, коментуючи продовження медичної реформи в Україні, зазначила, що наступний рік, коли реформа торкнеться профільних лікарів, буде «трохи шоковим».

«Наступний рік буде перехідний і, зрозуміло, трохи шоковий, тому що буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні закриваються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають найбільше допомоги, отримали найбільшу інвестицію», — розповіла Супрун.

За її словами, восени 2019 року Верховна Рада повинна прийняти закон, який визначатиме пакет послуг профільних лікарів, вартість яких буде компенсувати Національна служба охорони здоров’я.

Після цього лікарні та поліклініки зможуть підписати з Нацслужбой здоров’я договір і отримувати оплату за послугу пацієнтам там, де вони її надають. Пацієнт, взявши напрямок у сімейного лікаря, наприклад, до кардіолога, зможе сам вибрати, і цей лікар буде отримувати гроші за надану послугу на свій заклад.

«Це має суттєво змінити заробітну плату і для лікарів другої ланки. Звичайно, якщо їх заклад стане неприбутковим підприємством, а керівництво лікарні підпише з лікарями новий трудовий договір», — пояснила Супрун.

Крім того, за її словами, радянські вимоги до лікарень зміняться на більш сучасні.

«Розрахунок буде базуватися на те, яким вимогам повинна відповідати лікарня, щоб якісно надавати послугу. Скажімо, якщо це хірургічне відділення, то має бути певна кількість навчених, утворених хірургів, медсестер, ліжок. Повинні бути певні ліки. Тільки тоді заклад може надавати хірургічні послуги, і їх буде оплачувати держава».