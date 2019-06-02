У дніпровській квартирі виявили жінку, яка намагалася покінчити з собою, і тіло її 3-річного сина

Рано вранці 1 червня за допомогою до лікарів звернулася жінка, яка розповіла, що порізала собі вени. Медики відразу ж вирушили на допомогу. Увійшовши в квартиру на вулиці Berezinski, вони побачили не тільки жінку, а й її тіло померлого сина.

Мати насилу змогла пояснити, що сталося. Вона стверджувала, що випадково впустила дитину вчора, після чого він не приходив до тями. Медики негайно викликали поліцію.

Відомо, що 3-річний хлопчик страждав від ДЦП. Як саме загинув малюк належить з’ясувати правоохоронцям. За попередньою інформацією, жінка дійсно могла упустити дитини, так як вона періодично зловживала спиртним. Усвідомивши, що малюк загинув, мати почала пити ще більше, а потім спробувала звести рахунки з життям.

Лікарі надали жінці першу медичну допомогу і госпіталізували її в міську лікарню №6. Тим часом правоохоронці оглянули місце події. Попередньо, на тілі загиблого дитини є тілесні ушкодження.

На місце приїхала слідчо-оперативна група Індустріального відділення поліції. Тепер правоохоронцям якій належить з’ясувати всі деталі того, що сталося. Якщо слідство встановить, що жінка дійсно вбила дитину, то їй загрожує тюремне ув’язнення.