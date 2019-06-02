Житель Рівненщини на Тернопільщині силоміць утримував у будинку закарпатця

На Тернопільщині засуджено жителя Рівненщини, що силоміць утримував у будинку закарпатця

Прокурорами Кременецької місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо жителя одного із сіл Радивилівського району Рівненської області, який силоміць утримував у будинку мешканця Закарпатської області.

Встановлено, що у жовтні 2017 року 51-річний мешканець Рівненської області за місцем свого проживання заподіяв численні удари жителю Закарпатської області, який нібито допомагав йому по господарству та силоміць закрив потерпілого у погребі власного господарства, залишивши без можливості самостійно пересуватись та обирати місцезнаходження.

Продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений посадивши чоловіка в салон свого автомобіля та перевіз до будинку, що знаходиться на території Кременецького району, де насильно, всупереч волі потерпілого, зв’язку язав йому кисті обох рук за спиною та ноги і покинувши вказаний будинок, залишивши потерпілого у вищеописаному стані. Чоловіка у такому стані знайшли місцеві жителі, що і врятувало його від «ув’язнена язнення» в чужому будинку.

Кременецький районний суд, погодившись із позицією прокурора Кременецької місцевої прокуратури, визнав винним обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 122 КК України, та визначив остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 2 років позбавлення волі з встановленням іспитового рядок тривалістю 1 рік.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області