На Львівщині чоловік загинув через падіння з повітряної кулі

У Львівській області чоловік випав з кошика повітряної кулі, він загинув на місці. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як відомо, в Жидачевское відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21.00 біля села Репехов з власного кошика повітряної кулі випав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного з сіл Пустомитівського району Львівщини. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.