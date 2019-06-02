Регіна Тодоренко розповіла, як змінилася

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram.

Нещодавно знаменитість виставила яскраву серію кадрів, рекламуючи популярний миючий засіб. Так, артистка позувала в розкішній довгій сукні в чорно-білу клітинку, зізнавшись, що до появи сина Майкла жити не могла без екстриму і навіть спокійно їла жуків в Уганді, а ще стрибала з водоспаду.

«Ви всі знаєте, що раніше я не могла жити без екстриму. Стрибнути з водоспаду? Будь ласка! З’їсти жука, якого тільки що смажили поруч з туалетом в Уганді? Легко! Але так було раніше, до того, як материнство внесло свої корективи. І потихеньку з безстрашної Регіни-мандрівниці я перетворилася в злегка божевільну і схвильовану матусю. Кип’ятити соски, пляшечки, що впали на підлогу іграшки – це все про мене! Я стала ретельно стежити за тим, що потрапляє в рот моїй дитині.», — поділилася емоціями Тодоренко.

Фолловери ж не змогли прокоментувати побачене, адже Регіна вирішила приховати коментарі, пише «Знай».

: newformat.info

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