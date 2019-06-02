На ярмарку свіже м’ясо в спеку продається без холодильників (фото)

На ярмарку, яка проходила вчора, 1 червня, на вул. Ревуцького в Дарницькому районі Києва, м’ясо продавали без холодильників, незважаючи на сталу жарку погоду. Користувачі соцмереж дивуються, як таке можливо, і хто купує м’ясо, яке продається в таких антисанітарних умовах.

Про це стало відомо з повідомлення Артема Радостина в соцмережі Фейсбук.

“Ну а ось це як назвати? Ну який адекватний, який не хоче злягти з сильним отруєнням людина може купити шматок м’яса або сала які ось так продаються “, – написав Артем Радостін.

У коментарях до повідомлення думки читачів розділилися. Одні пишуть, що ця тема вигідна супермаркетам, в яких на ніч відключають холодильники, а ціни вище. Інші вказують, що необхідно заборонити ярмарки в період спеки. Треті вказують, що насправді на ярмарку м’ясо свіже та продається в холодильниках.

Відзначимо, що в суботу, 1 червня, на вул. Ревуцького в Дарницькому районі Києва дійсно проходила традиційна сільськогосподарський ярмарок.

Нагадуємо, в минулому році столична влада приймали рішення про заборону продажу на сільськогосподарських і сезонних ярмарках Києва харчових продуктів, які швидко псуються. Йшлося про м’ясо свіжому і м’ясопродуктах, ковбасних і м’ясних виробах, молоці і молочних продуктах, рибі свіжої, мороженої, копченої, в’яленої, а також продуктах харчування, умови реалізації яких вимагають дотримання температури +6 градусів.

Джерело КV

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