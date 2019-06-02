«Уманьавтодор» відмовився виплачувати 188 млн гривень державі за рішенням суду

Менеджмент компанії приховав відомості про місцезнаходження 24 одиниць сільськогосподарської техніки

Прокуратура Запорізької області 30 травня почала розслідування за фактом невиконання компанією «Уманьавтодор» (Черкаська область) судового рішення про повернення державі 188 млн гривень авансів і пені за будівництво автомагістралі з мостами через Дніпро в Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Рішення суду про стягнення грошей набула чинності ще в лютому 2018 року. Мова йде про повернення 171 млн гривень авансу і 17 млн гривень пені.

Менеджмент компанії приховав відомості про місцезнаходження 24 одиниць сільськогосподарської техніки та 9 транспортних засобів. На даний момент техніка і транспорт перебувають у розшуку.

Менеджери підприємства після відкриття виконавчого провадження не подали державному виконавцю декларацію про доходи та майно. Розслідування розпочато за ознаками ч. 2 ст. 382 КК (умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що вступили в законну силу).