У Харкові активісти влаштували коридор ганьби для партії Кернеса і Труханового: фото

На акції зібралося близько тисячі осіб. За словами організаторів, вони хочуть нагадати людям, що в 2013-2014 році керівники партії займали проросійську позицію.

На місці були присутні представники організації партії «Демократична сокира», націоналістичних організацій «фрайкора», «Правий сектор», «Світанок», ГО «Харківський антикорупційний центр», «Антикорупційна Рада», ГО «Інформаційно-аналітичний центр Євро Харків».

До будівлі було багато «бюджетників», зокрема вчителів і вихователів. Більшість відмовлялися говорити, тільки деякі сказали, що підтримують Кернеса і прийшли добровільно.

Активісти «побудували» коридор ганьби біля входу. Там розлили червону фарбу, щоб люди, які йдуть у будинок, проходили через неї і залишали криваві сліди на макеті карти України, яку розстелили протестувальники.

Також біля входу виставили фото загиблих учасників бойових дій на Донбасі.