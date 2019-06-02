Букети на головах і відкриті животи: багаті британки побували на кінних перегонах (фото)

У британському місті Епсом графства Суррей пройшов “День леді” на королівських кінних перегонах. На щорічні змагання жінки приходять у найкращому вбранні і чудернацьких капелюхах.

Цьогоріч як жінки, так і чоловіки боротимуться за премію The Style Awards, яку дають найстильнішому.

Територія іподрому ділиться на кілька секторів. У відділенні Queen’s Stand гості зобов’язані дотримуватись дрес-коду – легкий шарф або капелюх для жінок, піджак, краватка або метелик для чоловіків.

Більшість відвідувачок мали я скраве вбрання з квітковим принтом. Високі капелюхи нагадували конструції з букетів і метеликів. Дехто додавав до них пір’я. Частина жінок одягли відверті сукні з вирізами на животі. Свій образ вони доповнювали високими підборами.

: gazeta.ua