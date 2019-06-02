Чарівна та відверта: як виглядає нова дівчина Луїза Адріано

Нападник московського “Спартака”, який грав за “Шахтар”, Луїз Адріано та його нова дівчина Катерина Дорожко виклали в мережу спільні світлини.

Пара публікує знімки на своїх сторінках в Instagram, вони виглядають закоханими та щасливими.

Форвард Луїз Адріано раніше був одружений і навіть має трьох дітей. Однак, Дорожко запевняє що не руйнувала чужої сім’ї і познайомилася з футболістом тоді, коли обоє були вільними від стосунків.

23 річна Катерина Дорожко – затребувана в Москві модель. Має струнку фігуру та витончену вроду. Instagram Катерини переповнений знімками у відкритому одязі, на яких дівчина демонструє своє ідеальне тіло.

: gazeta.ua