Названий самий модний коктейль літа 2019

Палома — це коктейль на базі текіли. Від більш відомої Маргарити він відрізняється легкістю, можливо, цим і пояснюється назва, яке в перекладі з іспанської означає «голубка». Історія Паломи не настільки довга. Відомо лише, що вона з’явилася на світ в жаркій Мексиці, де цінується все, що здатне якісно втамовувати спрагу. А значить, влітку саме час покуштувати цей лонг-дрінк.

Смак цього коктейлю побудований на поєднанні текіли з соками лайма і грейпфрута, які ідеально поєднуються з алкоголем-основою. Можливо, саме тому Палома припала до смаку як широкому загалу, і цінителям міцною класики. Завершальні інгредієнти — содова (переважно ароматизована грейпфрутом) і часточки цитрусових. І звичайно ж, найважливіший річний інгредієнт — лід.

Як зробити коктейль Палома

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Інгредієнти:

60 мл білого або срібної текіли

90 мл свіжовичавленого соку грейпфрута (білого)

15 мл соку лайма

15 мл сиропу агави

гурток лайма або часточка грейпфрута для декору

газована вода

Охолодіть посуд — хайбол, колінз або келих-банку. Наповніть шейкер на дві третини льодом і додайте текілу, грейпфрутовий сік, сік лайма і сироп. Гарненько струсніть і процідіть в заповнений льодом склянку. Прикрасити часточкою фрукта і долийте доверху содової.

«Навколо Світу. Україна» писав про трьох незвичайних рецептах окрошки.

За матеріалами «Новий час»

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