Порошенко: Час прийшов назвати нарешті брехню брехнею, а правду правдою (відео)

Голова партії «Європейський вибір» Петро Порошенко у своєму дописі наголосив, що найбруднішою передвиборчих технологією на президентських виборах було поширення відвертої брехні про те, ніби війна не тому, що її генерує Путін, а тому, що хтось на ній заробляє в Україні. Він також поставив запитання: «А хто заробляє тепер?»

Про це розповідає Zrada.today з посиланням на сторінку Петра Порошенка у соціальній мережі фейсбук.

Однією з найбрудніших передвиборчих технологій було поширення відвертої брехні про те, ніби війна не тому, що її генерує Путін, а тому, що хтось на ній заробляє в Україні.

Брехня, як казав Черчилль, встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани. Обстріли тривають, українці гинуть. Тож у мене питання: а хто заробляє тепер?

Чи може час прийшов назвати нарешті брехню брехнею, а правду правдою? А не реалізовувати сценарій інформаційної війни, як складової гібридної агресії».

Також читайте: СЦКК: ВІЙСЬКА РФ ОБСТРІЛЯЛИ ОКУПОВАНУ СЕНТЯНІВКУ, ЩОБ ДИСКРЕДИТУВАТИ ЗСУ

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли смт Сентянівка на непідконтрольній уряду України частині Луганщини, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!