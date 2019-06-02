Знайдено пояснення таємничим спалахів на Місяці

Астрономам відомо про таємничих спалахах на Місяці, принаймні, з кінця 1960-х років, коли дослідники Барбара Мидлхерст і Патрік Мур вивчили літературу і виявили майже 400 згадок про дивні події на Місяці. Невеликі ділянки місячної поверхні раптово стають яскравішими або темніше, без явної на те причини. Огляд вчених про спалахи і зміни яскравості на Місяці був опублікований в журналі «Science» 27 січня 1967 року.

Випромінюване світло зазвичай описується як червонуватий або рожевуватого, іноді блискучий. Це світіння може поширюватися на відстань до 16 кілометрів і більше з поверхні Місяця. Середня тривалість події становить близько 20 хвилин, але світіння може зберігатися з перервами і протягом кількох годин.

Астрономи-любителі іноді виявляють спалаху за допомогою телескопа, хоча вони непередбачувані, і виявлення може зажадати годин або днів очікування. По завершенню події не залишають явних слідів на поверхні Місяця.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені періодично поверталися до цієї теми протягом п’яти десятиліть, але не знайшли докладних пояснень. Відомо, що спалахи відбуваються кілька разів на тиждень. В цьому році команда астрономів по-новому підійшла до вивчення питання, спеціально розробивши обсерваторію для спостереження за спалахами.

Новий прилад постійно спостерігає за Місяцем, використовуючи дві камери, розташовані в 100 км на північ від Севільї в Іспанії. Коли обидві камери виявляють спалах, вони записують відеоролики і роблять детальні фотографії події і надсилають електронний лист у Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) в Баварії (Німеччина), який управляє телескопами.

Обсерваторія все ще знаходиться у стадії розробки, і з квітня цього року тривають удосконалення програмного забезпечення. Тим не менш, у дослідників вже є деякі пояснення про походження спалахів.

«Сейсмічна активність спостерігається і на Місяці. Коли поверхня рухається, з внутрішньої частини Місяця можуть виходити на поверхню гази, відбивають сонячне світло, — сказав керівник проекту Хакан Каял. — Це пояснює появу спалахів світла, які можуть тривати годинами».

Каял сказав, що, враховуючи поточні плани по створенню бази на Місяці, важливо знати, що там відбувається, щоб живуть на базі люди були підготовлені до нового середовища.

За матеріалами Live Science

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