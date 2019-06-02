Якими були українки першої половини XX століття (фото)

Фото українок, які жили на Волині у першій половині XX століття опублікували в мережі.

Низку світлин із дівчатами-подружками з минулого століття, 1920 – 1950-х років показали в спільноті “Хроніки Любарта”.

Вони елегантні й витончені, з живим блиском в очах.

За опублікованими фотографіями, вдається простежити зміни у модних одягових тенденціях мешканок волинського села на переломі епох від Другої Речі Посполитої до Другої світової війни та влади “совєтів” на наших теренах.

Фото з села Бран, Довгова, Журавник (Дружкополя), Миркова і Цегова на Горохівщині.