У Албанії за дві години відбулося шість землетрусів

Протягом всього двох годин Албанію накрило цілих 6 землетрусів. Перший з магнітудою 5,3, потряс південно-східну Албанію в суботу, поранивши чотирьох осіб і завдавши збитків 100 будинкам.

Про це повідомила влада і очевидці, передають Акценти з посиланням на Reuters.

Чотири людини постраждали від обвалу стін, дахів і штукатурки їхніх будинків і були доставлені в лікарню в головному місті регіону Корчі на сході Албанії, повідомили в міністерстві оборони,

«Було 6:30, коли я вийшов доїти корів, коли стався землетрус. Я розбудив дітей і дорослих, і ми всі вибігли на вулицю», – розповів 60-річний Петро в селі Флок, епіцентрі землетрусу.

Дах будинку жителя Флока обрушився на дві кімнати. В цілому в селищі налічують близько 70 пошкоджених будинків.

Міністерство оборони заявило, що половина з 100 пошкоджених будинків були занедбані. Солдати розбивали військові намети під Флокою, там же були пожежники.

За словами жителів села, 50 сімей в найбільш постраждалому районі Флока покинули свої будинки через страх перед іншими землетрусами, сховавшись у військових наметах або у родичів.

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Перший землетрус мав епіцентр в 15 км на південний схід від міста Корчі на глибині 14 км, а потім пішов ще один, сім хвилин по тому, з епіцентром на глибині 18 км в районі, що межує з Грецією і Північної Македонією.

Поштовхи з меншою інтенсивністю тривали в Корчі і південній частині Гірокастера, на кордоні з північної Грецією.

Джерело: zik.ua

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