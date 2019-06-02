Супрун: кальян більш небезпечний ніж сигарети

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що кальяни більш небезпечні, ніж прийнято вважати. І навіть більш небезпечні за сигарети. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Уляни Супрун у соціальній мережі фейсбук.

Уляна Супрун пише: «Із настанням тепла все більшає людей, які відпочивають на терасах закладів і набережних з кальяном. Імовірно, вони впевнені, що гарно проводять час без суттєвої шкоди організму, адже курять не цигарки. Досі доволі поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечнішим. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам. Але це не так.

Кальяни більш небезпечні, ніж прийнято вважати. І навіть більш небезпечні за сигарети. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. http://bit.ly/2HzDMSJ Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму. http://bit.ly/2VGkoqH

Куріння кальяну насправді завдає суттєвої шкоди здоров’ю курців, у тому числі пасивних. І точно не є безпечною альтернативою сигаретам.

Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. http://bit.ly/2Husfnw Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі — гіпоксію.

Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Навіть одна “сесія” куріння кальяну впливає на серцебиття та кров’яний тиск. http://bit.ly/2JQRhyO

Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах.

Діти, народжені в жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають вищий ризик розвитку респіраторних захворювань. А також можуть народжувати з меншою вагою, ніж діти некурців. http://bit.ly/2HttoeW

Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров’я не вийде. http://bit.ly/2HAx3YD Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет — токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань.

Куріння кальянів становить також іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції. http://bit.ly/2HzDMSJ

Кальяни шкодять також пасивним курцям — людям, які його вдихають, перебуваючи в одному приміщенні. Адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згоряння.

Крім того, що куріння кальяну в закладах харчування шкодить здоров’ю гостей, це також є порушенням законодавства. З 2012 року в Україні заборонено курити кальяни у громадських місцях, включно із закладами харчування. Проте за результатами громадського моніторингу у січні 2018 року, кальяни продовжують курити фактично у кожному п’ятому кафе, барі та ресторані. http://bit.ly/2Z6q8fJ

Якщо у закладі харчування, курять кальян, ви можете:

Написати зауваження у книгу скарг та пропозицій

Поскаржитися адміністратору

Написати скаргу в Державну службу з питань безпечності харчових продуктів.

Курити сигарети (звичайні та електронні) і кальяни також заборонено на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках, у підземних переходах та під’їздах будинків. http://bit.ly/2X03xAz

Обирайте здоровий відпочинок у колі друзів та рідних. Дружні розмови, сміх і танці — от хороша альтернатива сигаретам. А кальян — ні. Дбайте про своє здоров’я та не підставляйте людей, які відпочивають поруч із вами».

Також читайте: НАСТУПНИЙ РІК БУДЕ ТРОХИ ШОКОВИЙ — СУПРУН

Нагадаємо, що Уляна Супрун, коментуючи продовження медичної реформи зазначила, що наступний рік, коли реформа торкнеться профільних лікарів, буде «трохи шоковий».

Вона заявив: «Наступний рік буде перехідний і, зрозуміло, трохи шоковий, бо буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні зачиняються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають найбільше допомоги, отримали найбільшу інвестицію»

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!