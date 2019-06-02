Супрун: кальян більш небезпечний ніж сигарети

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що кальяни більш небезпечні, ніж прийнято вважати. І навіть більш небезпечні за сигарети. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Уляни Супрун у соціальній мережі фейсбук.
Уляна Супрун пише: «Із настанням тепла все більшає людей, які відпочивають на терасах закладів і набережних з кальяном. Імовірно, вони впевнені, що гарно проводять час без суттєвої шкоди організму, адже курять не цигарки. Досі доволі поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечнішим. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам. Але це не так.
Кальяни більш небезпечні, ніж прийнято вважати. І навіть більш небезпечні за сигарети. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. http://bit.ly/2HzDMSJ Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму. http://bit.ly/2VGkoqH
Куріння кальяну насправді завдає суттєвої шкоди здоров’ю курців, у тому числі пасивних. І точно не є безпечною альтернативою сигаретам.
- Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. http://bit.ly/2Husfnw Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі — гіпоксію.
- Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.
- Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Навіть одна “сесія” куріння кальяну впливає на серцебиття та кров’яний тиск. http://bit.ly/2JQRhyO
- Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах.
- Діти, народжені в жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають вищий ризик розвитку респіраторних захворювань. А також можуть народжувати з меншою вагою, ніж діти некурців. http://bit.ly/2HttoeW
- Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров’я не вийде. http://bit.ly/2HAx3YD Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет — токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань.
- Куріння кальянів становить також іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції. http://bit.ly/2HzDMSJ
Кальяни шкодять також пасивним курцям — людям, які його вдихають, перебуваючи в одному приміщенні. Адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згоряння.
Крім того, що куріння кальяну в закладах харчування шкодить здоров’ю гостей, це також є порушенням законодавства. З 2012 року в Україні заборонено курити кальяни у громадських місцях, включно із закладами харчування. Проте за результатами громадського моніторингу у січні 2018 року, кальяни продовжують курити фактично у кожному п’ятому кафе, барі та ресторані. http://bit.ly/2Z6q8fJ
Якщо у закладі харчування, курять кальян, ви можете:
- Написати зауваження у книгу скарг та пропозицій
- Поскаржитися адміністратору
- Написати скаргу в Державну службу з питань безпечності харчових продуктів.
Курити сигарети (звичайні та електронні) і кальяни також заборонено на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках, у підземних переходах та під’їздах будинків. http://bit.ly/2X03xAz
Обирайте здоровий відпочинок у колі друзів та рідних. Дружні розмови, сміх і танці — от хороша альтернатива сигаретам. А кальян — ні. Дбайте про своє здоров’я та не підставляйте людей, які відпочивають поруч із вами».
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Нагадаємо, що Уляна Супрун, коментуючи продовження медичної реформи зазначила, що наступний рік, коли реформа торкнеться профільних лікарів, буде «трохи шоковий».
Вона заявив: «Наступний рік буде перехідний і, зрозуміло, трохи шоковий, бо буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні зачиняються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають найбільше допомоги, отримали найбільшу інвестицію»
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