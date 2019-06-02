Мер Лондона прирівняв Трампа до фашистів, назвавши його глобальною загрозою

Напередодні візиту американського лідера в англійську столицю, мер Лондона Садок Хан вирішив далеко не схвально відгукнутися про президента США Дональда Трампа, порівнявши його дії з фашизмом.

Хан заявив про те, що методи, які використовує американська сторона для того, щоб згуртувати союзників, нічим не відрізняються від «фашизму 20-го століття». А після столичний мер і зовсім назвав Трампа кричущим прикладом зростаючої глобальної загрози. Втім, щоб зробити подібні висновки не потрібно володіти великим розумом і здібностями до аналітики. Все видно неозброєним поглядом.

Втім, Трамп взагалі мало в кого викликає любов. До приїзду лідера Білого дому в Лондоні очікуються масові акції протесту, а Меган Маркл пропустить офіційний прийом на честь його приїзду. Американець, до речі, примудрився образити герцогиню Сассекскую, назвавши її злісною. Хоча це не дивно, адже Маркл завжди відкрито висловлювала свою неприязнь до Трампу і навіть заявляла, що покине США, якщо він стане президентом. Та й протести проти візитів Трампа відбуваються не вперше.

Сам Хан ворогує з американським президентом з тих пір, як той переміг на виборах в 2016 році, що супроводжується неодноразовими взаємними докорами.

Джерело