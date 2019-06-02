Де знімали найбільш пам’ятні епізоди «Ігри Престолів»

Зйомки «Ігри престолів» проводилися в доступних багатьом мандрівникам місцях. Правда, іноді їх не впізнати з-за великої кількості анімації. Якщо ви все ж мрієте побувати в місцях, де створювали улюблений серіал, записуйте.

Падіння Брана: Замок Уорд, Північна Ірландія

Кінець першого епізоду «Ігри престолів» ознаменувався підступним злочином Джеймі Ланністеров, коли той виштовхнув Брана Старка з вікна за те, що хлопчик застав Джеймі і його сестру Серсо під час близькості. Ці події відбувалися в Вінтерфеллі – родовому замку дому Старков і столиці Півночі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Реальний Вінтерфелл – це замок Уорд в графстві Даун в Північній Ірландії. Замок є власністю британського Національного фондаи стоїть на берегах Странгфорд-Лох. Це величний будинок 18-го століття з акрами мальовничих садів.

Неподалік розташований лісовий парк Толлимор, який також став джерелом натхнення для Нарнії К. С. Льюїса. Тут Старкі знаходять лютоволков.

Смерть Неда: Форт Маноель, Мальта

Меч упав на шию Неда Старка в передостанньому епізоді першого сезону, і це була перша серйозна втрата в серіалі. Нед був героєм! Як може тривати шоу? Але воно тривало так само, як у реальному житті. Герої вмирали один за іншим, і життя для кожного глядача стала неймовірно цінним.

Перша ж втрата сталася в серіалі тоді, коли Джоффрі стратив Неда на сходах Великої септы Бейлора. У серіалі вона представлена фортом Маноель XVIII століття на Мальті.

Народження драконів: Долина Мталеб, Мальта

У фіналі першого сезону завершилося перетворення Дейенеріс з наївної дівчини в королеву-воїна. Тоді вона вийшла з похоронного багаття Кхала Дрого оголеною і з тріо немовлят-драконів. Сцена була знята в долині Мталеб на західному узбережжі Мальти.

Примарний дитина Мелісандри: Кушендун, Північна Ірландія

Саме в печерах Кушендун в Північній Ірландії перебувала Мелісандра, коли справила на світло жахливого дитини, тінь-вбивцю, який покінчив з братом Станніса – Ренлі.

Ганебне хода Серсеи: Сходи єзуїтів, Хорватія

Перебуваючи в ув’язненні в підвалах Септы Бейлора, королева Серсея визнається в перелюбі з своїм двоюрідним братом сіром Ланселем Ланнистером.

Під час покаяння перед Його Воробейшеством Серсея визнає тільки зв’язок з Ланселем Ланнистером і просить у Його Воробейшества милосердя і можливості повернутися в замок до сина. Він дозволяє їй повернутися, пройшовши шлях від Великої Септы Бейлора до Червоного замку ганебним ходою.

Волосся Серсеи остригають, позбавляють її одягу, а потім публічно засуджують за гріхи перед жителями Королівської Гавані,щоб вони засвідчили її сповідь та покаяння. Жорстокий шлях почався на вершині дубровницької Сходи єзуїтів.

Серсея взырвает Велику септу: Кафедральний собор Жирони, Іспанія

Коли Серсея розлютилася, її помста була страшною і жорстокою. Вона вбила своїх ворогів — більшість Тіреллов, Його Воробейшество і багатьох послідовників — одним махом, запалив величезний тайник дикого вогню під Великої Септой Бейлора.

Септа представлена в цьому епізоді іспанським собором Жирони з використанням величезної кількості анімації.

Пурпурова весілля: Градац Парк, Хорватія

Примхливий хлопчик-король Джоффрі зустрів очікувано недостойний кінець під час власного весільного бенкету. Отруїла його леді Оленна Тіреллі, а сцена була знята в парку Градац в Дубровнику. Після першого сезону місто стало столицею Семи Королівств, перейнявши цю прерогативу у Мдины (Мальта).

За матеріалами CNN

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