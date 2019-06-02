Поліцейський стріляв у подвір’ї: спливли обурливі подробиці поранення дитини під Києвом

У поліції повідомили подробиці трагедії у Переяслав-Хмельницькому, де правоохоронець випадково поцілив з рушниці в голову п’ятирічному хлопчику.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції в Київській області.

За даними правоохоронців, працівник поліції, у вільний від роботи час на сусідньому дворі «пристрілював» рушницю. Випадково один постріл влучив на інше подвір’я, де в цей час гуляв хлопчик.

Наразі дитина перебуває у важкому стані на апараті штучного дихання, в нього перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Малюка транспортували до Києва, де за її життя борються кращі лікарі України.