Нарешті: харківські активісти повалили пам’ятник Жукову

У Харкові повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомляє Громадське Харків.

Спочатку у телеграм-каналі ЗМІ з’явилося повідомлення, що «активісти намагаються повалити пам’ятник Жукову», а згодом повідомили, що їм це вдалося.

Із фото видно, що на місці присутня поліція.

На місце бюста поставили прапор України, сам бюст розбивають на частини і намагаються збити букви з постаменту.

Джерело: Громадське радіо

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!