Нарешті: харківські активісти повалили пам’ятник Жукову

У Харкові повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.
Про це повідомляє Громадське Харків.
Спочатку у телеграм-каналі ЗМІ з’явилося повідомлення, що «активісти намагаються повалити пам’ятник Жукову», а згодом повідомили, що їм це вдалося.
Із фото видно, що на місці присутня поліція.
На місце бюста поставили прапор України, сам бюст розбивають на частини і намагаються збити букви з постаменту.
Джерело: Громадське радіо
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