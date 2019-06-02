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Нарешті: харківські активісти повалили пам’ятник Жукову

02.06.2019

У Харкові повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомляє Громадське Харків.

Спочатку у телеграм-каналі ЗМІ з’явилося повідомлення, що «активісти намагаються повалити пам’ятник Жукову», а згодом повідомили, що їм це вдалося.

Із фото видно, що на місці присутня поліція.

На місце бюста поставили прапор України, сам бюст розбивають на частини і намагаються збити букви з постаменту.

Джерело: Громадське радіо

 

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