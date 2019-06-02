Олімпіада-2020 може відбутися без росіян

Проблема в можливій підробці документів.

Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 в Токіо за підроблення документів допінгової справи легкоатлета Данила Лисенка, повідомляє The Sunday Times з посиланням на власне джерело.

Раніше Лисенко був відсторонений від змагань із-за пропуску трьох допінг-тестів протягом року. На початку травня стало відомо, що чиновники Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) причетні до фальсифікації документів у справі стрибуна у висоту. Як повідомляв спортивний агент Андрій Митьков, в справі замішаний і глава ВФЛА Дмитро Шляхтін.

Лисенко представив IAAF документи, в яких говориться, що він був недоступний для тестування за незалежне від нього обставинам.

За інформацією видання, у сфабрикованих документах було зазначено, що Лисенко був хворий і тому пропустив візит допінг-офіцерів. Документи були підписані прізвищем неіснуючого лікаря, а за адресою клініки, вказаною в довідках, розташована зруйнована будівля.

Згідно з інформацією британського видання, російські спортсмени будуть відсторонені від Токіо-2020, якщо факт фальсифікації документів підтвердиться.

Також читайте: ПРОДОВЖЕННЯ ДОПІНГОВОГО СКАНДАЛУ: РОСІЙСЬКІ ЛЕГКОАТЛЕТИ НЕ ВИСТУПАТИМУТЬ ПІД ПРАПОРОМ СВОЄЇ КРАЇНИ

Нагадаємо, в грудні минулого року президент РФ Володимир Путін визнав факт застосування допінгу російськими спортсменами.

Джерело: ZN.UA

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!