Із-за вибухів на заводі в Дзержинську пошкоджено 70 дитсадків і 31 школа

Кількість постраждалих зросла до 84 осіб

У Дзержинську, де сталися вибухи на заводі «Кристал», ударною хвилею пошкоджено близько 70 дитячих садків і 31 школа. Як повідомив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін, серйозних ушкоджень немає, але вибиті шибки.

«Поставлено завдання усунути наслідки в самі короткі терміни. Жителям постраждалих від вибуху будинків потрібно звернутися за телефоном 112 у свою управляючу компанію. Всі необхідні ресурси для ліквідації наслідків події будуть виділені. Що стосується комерційних об’єктів, то ми будемо координувати відновлення об’єктів та відшкодування збитків з боку роботодавців», — цитує Нікітіна його прес-служба.

За його даними, після дтп за медичною допомогою звернулися 84 людини, з яких 16 були госпіталізовані. «Один з них перебуває у важкому стані, решта-в стані легкої і середньої тяжкості. Загрози їх життю та здоров’ю немає», — повідомив Нікітін.

Начальник ГУ МНС по Нижегородській області Валерій Синьків повідомив, що наслідки пожежі, який встиг перекинутися на лісовий масив, ліквідовані.

Нагадаємо, 1 червня вдень прогриміли два вибухи в будівлі цеху НДІ «Кристал», де зберігалися боєприпаси. Будівля обрушилася, після цього почалася пожежа, яка перекинулася на сусідні будівлі. У радіусі трьох кілометрів вибуховою хвилею вибило шибки будинків. Були зруйновані три складських і два виробничих будівлі на площі 800 квадратних метрів. СУ СК РФ по Нижегородській області порушило кримінальну справу про порушення вимог промислової безпеки (частина 1 статті 217 КК РФ).