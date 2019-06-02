Британська королева – найстаріший монарх і світі

Британський трон Єлизавета успадкувала ще у лютому 1952-го, втім офіційна коронація відбулася аж улітку 1953-го

66-ту річницю коронації відзначає сьогодні Єлизавета Друга. На престол вона зійшла після смерті свого батька – Короля Георга Шостого.

Британський трон Єлизавета успадкувала ще у лютому 1952-го, втім офіційна коронація відбулася аж улітку 1953-го. Церемонію провели у Вестмінстерському абатстві й досі вона вважається однією з найпишніших в історії. Це була перша коронація, яку транслювали по телебаченню.

На мить урочистої події Єлизаветі Другій було 27. На коронацію монархиня одягнула білосніжну шовкову сукню, розшиту емблемами країн Співдружності націй. Поверх вбрала оксамитову мантію завдовжки понад 5 метрів. Велетенський шлейф несли семеро фрейлін. Біля вівтаря королева склала присягу й зобов’язалася захищати справедливість, закони своєї держави та англіканську віру. Після завершення офіційної частини на високоповажних гостей очікував пишний бенкет та повітряний військовий парад.

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За помпезною церемонією у Лондоні спостерігали кілька мільйонів людей. Ще близько 20-ть мільйонів британців стали свідками події через екрани телевізорів.

Нині 93-річна королева Єлизавета – найстарший монарх у світі. Час її правління рекордний – найдовший серед усіх попередників.

Джерело: 5 канал

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