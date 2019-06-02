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Це карма: у мережі розповіли, як окупанти знущаються над мешканцями Донбасу

02.06.2019

Бойовики «ДНР» посилили контроль на в’їзді в населені пункти і вимагають пред’явлення міграційної карти.

Про це повідомляється в Twitter користувачем «1й АНТИреспубликанский».

«Що за маячня з отриманням міграційної карти для в’їзду в Сєдове? Як це взагалі розуміти? Завтра проїзд на Текстильник теж по міграційних картках буде?

P. S. Життя в ДНР перетворюється в суцільну чергу. Це карма за черги на “референдум” у 2014», – прокоментував автор публікації обурені коментарі жителів окупованих територій Донбасу.

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