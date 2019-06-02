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Названі продукти, які здатні захистити від раку

02.06.2019

Фахівці нагадують, що нездорова їжа може сприяти розвиток раку. Також вчені назвали продукти, які здатні захистити організм від даного захворювання.

Науковці радять більше вживати овочів, оскільки вони містять компоненти з протигрибковою дією. До них належать помідори, броколі і моркву.

Дуже корисні цитрусові, різні фрукти і яблука, які мають властивості антиоксидантів. Також різні вироби з борошна грубого помелу або цільного зерна допоможуть знизити ризик розвитку пухлин.

Молочні продукти містять вітамін D, кальцій і молочну кислоту, що зменшує ризик раку кишківника. Фахівці нагадали, що до шкідливих продуктів відносяться червоне м’ясо, ковбаси, сосиски і напівфабрикати.

Дані продукти згубно впливає на людський організм і містять речовини, які сприяють виникненню злоякісних пухлин. Також газовані напої завдають шкоди і можуть викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом, які згодом можуть перерости в рак.

: cikavosti.com

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