Акаунти у соцмережах претендентів на візу перевірятимуть з червня США

Починаючи з червня 2019 року претендентам на отримання візи до США доведеться вказувати інформацію про акаунти у соціальних мережах. Вимога стосуватиметься майже 15 мільйонів туристів та мігрантів щороку.

Туристам та мігрантам, які прагнуть отримати візу для в’їзду до Сполучених Штатів Америки, доведеться надавати інформацію про свої акаунти у соціальних мережах. Відповідне рішення було ухвалене адміністрацією президент США Дональда Трампа і має набути чинності в червні, повідомило у суботу, 1 червня, агентство Bloomberg.

Ці зміни, вперше анонсовані ще минулого року, є продовженням указу Трампа, ухваленого у 2017 році, яким він вимагав посилити перевірку осіб, які подають заяви на отримання американської візи, пояснили агентству у Державному департаменті США.

За даними Федерального реєстру США, нові правила стосуватимуться близько 14 мільйонів туристів та понад 700 тисяч мігрантів, що прибувають до США щороку. В уряді США наголосили, що національна безпека має найвищий пріоритет, тому кожен потенційний турист чи мігрант вже проходить ретельну перевірку, яка включає, зокрема, необхідність надання претендентами на отримання візи історії своїх закордонних поїздок, інформації про членів родини та адреси, за якими вони проживали у минулому.

Американський союз громадянських свобод критикував пропозицію щодо необхідності надання інформації про профілі у соцмережах, аргументуючи це тим, що така вимога створить дискримінаційні умови.

Джерело: DW.COM

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