Порошенко відреагував на заяву Шефіра щодо закону про мову (відео)

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко відреагував на заяву Шефіра щодо закону про мову і квот. Порошенко заявив про те, що у випадку, коли вже так хочеться партнерам нинішнього президента продавати фільми до РФ, то нехай продають українською. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сторінку Порошенка у соцмережі фейсбук.

Петро Порошенко заявив: «Декілька днів тому в соціальних мережах широко обговорювалося інтерв’ю політичного та бізнес-партнера Президента: закон про мову – «отменить»; квоти на українську на радіо і телебаченні – прибрати. Бо все це заважає «Кварталу» продавати фільми в Росію.

Якщо вже так хочеться продавати – продавайте українською. Нехай вчать».

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Нагадаємо, що раніше Порошенко наголошував, що найбруднішою з передвиборчих технологією на президентських виборах було поширення відвертої брехні про те, ніби війна не тому, що її генерує Путін, а тому, що хтось на ній заробляє в Україні. Він також поставив запитання: «А хто заробляє тепер?»

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