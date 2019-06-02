Ринок шаурми зріс після заяв Зеленського

Ринок шаурми в Києві виріс після низки заяв президента України Володимира Зеленського. Про це пише 1NEWS, посилаючись на Gazeta.ua.

Київські продавці запевняють, що за останні кілька днів, після постів Зеленського про шаурми, продажі цього продукту в українській столиці “виросли мінімум удвічі”, повідомляють столичні ЗМІ з посиланням на дані місцевих підприємців.

Реклама Зеленського також сприяла подорожчанню продукту. Після його поста в Facebook в кафе, де він їв шаурму, з’явилося “президентське комбо” – шаурма і склянка кави за 89 гривень. При цьому середня ціна цього продукту в столиці – 50-60 гривень.

У своєму пості Зеленський закликав політиків їсти шаурму і назвав її “рішенням” у випадках, коли напружений графік не залишає часу на їжу. Ще раніше він написав пост до дня Києва, в якому повідомив, що для нього столиця – це “запах квітучих лип і шаурми біля метро”.

: 1news.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.