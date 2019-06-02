До кількох цікавих рейтингів увійшов цьогоріч Київ

Про українську столицю говорять у світі. Наразі Київ отримав п’яту сходинку у ТОП-10 смарт-локацій майбутнього за підсумками аналізу основних показників економічної ефективності 2019-2020 років видання Financial Times – FDI Magazine.

Також наше місто отримало місце у десятці міст світу з найкрасивішими панорамами. Київ, на думку видання The Guardian, знаходиться у цьому рейтингу у цікавій компанії: Кейптаун та Нью-Йорк, Більбао та Берген, Гавана та Верона, Джайпур та Ханой, Вальпараісо – ось так виглядає повний перелік ТОП-10.

Далі розповімо про таке:

за рейтингом комфортності міст світу, що склали у виданні The Economist, українська столиця піднялася на кілька позицій у 2018 році та посіла 118 місце з 140;

за рейтингом якості життя компанія Mercer у 2019 році поставила Київ на 173 місце, до речі, поруч опинилися Санкт-Петербург та Кампала, столиця Уганди;

за індексом якості життя від найвідомішого сервісу порівняння цін у містах Numbeo Київ опинився на 192 сходинці рейтингу із 226 міст, до того ж його випередив Львів.

Якщо ж подивитися на світовий рейтинг стартап-міст, то можна побачити, що цього року Київ опинився на одному рівні с Мельбурном та Мадридом, посівши 34 місце (а у 2017 українська столиця була лише на 63).

Також Київ увійшов до десятки найбільш забруднених міст світу, обігнавши за рівнем забруднення Рим, Париж і Лондон. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані на Numbeo.

Ще один рейтинг, у кому Київ увійшов до ТОП-10 та опинився на 6 позиції – це рейтинг рентабельності інвестицій, складний та оприлюднений Foreign Direct Investment Magazine. Як розповів Микола Поворозник, місто оцінювали з різних позицій, серед яких був бюджет, кількість людей, що працювали над залученням інвестицій, та безпосередній розмір цих інвестицій за звітний рік.

Раніше повідомлялося про те, що програми розвитку Київщини були нещодавно затверджені.

Джерело: Столичний регіон

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