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До кількох цікавих рейтингів увійшов цьогоріч Київ

02.06.2019

Про українську столицю говорять у світі. Наразі Київ отримав п’яту сходинку у ТОП-10 смарт-локацій майбутнього за підсумками аналізу основних показників економічної ефективності 2019-2020 років видання Financial Times – FDI Magazine.

Також наше місто отримало місце у десятці міст світу з найкрасивішими панорамами. Київ, на думку видання The Guardian, знаходиться у цьому рейтингу у цікавій компанії: Кейптаун та Нью-Йорк, Більбао та Берген, Гавана та Верона, Джайпур та Ханой, Вальпараісо – ось так виглядає повний перелік ТОП-10.

Далі розповімо про таке:

  • за рейтингом комфортності міст світу, що склали у виданні The Economist, українська столиця піднялася на кілька позицій у 2018 році та посіла 118 місце з 140;
  • за рейтингом якості життя компанія Mercer у 2019 році поставила Київ на 173 місце, до речі, поруч опинилися Санкт-Петербург та Кампала, столиця Уганди;
  • за індексом якості життя від найвідомішого сервісу порівняння цін у містах Numbeo Київ опинився на 192 сходинці рейтингу із 226 міст, до того ж його випередив Львів.

Якщо ж подивитися на світовий рейтинг стартап-міст, то можна побачити, що цього року Київ опинився на одному рівні с Мельбурном та Мадридом, посівши 34 місце (а у 2017 українська столиця була лише на 63).

Також Київ увійшов до десятки найбільш забруднених міст світу, обігнавши за рівнем забруднення Рим, Париж і Лондон. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані на Numbeo.

Ще один рейтинг, у кому Київ увійшов до ТОП-10 та опинився на 6 позиції – це рейтинг рентабельності інвестицій, складний та оприлюднений Foreign Direct Investment Magazine. Як розповів Микола Поворозник, місто оцінювали з різних позицій, серед яких був бюджет, кількість людей, що працювали над залученням інвестицій, та безпосередній розмір цих інвестицій за звітний рік.

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Раніше повідомлялося про те, що програми розвитку Київщини були нещодавно затверджені.

Джерело: Столичний регіон

 

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