На Кубку Європи в Румунії дві “бронзи” здобули українські дзюдоїсти

У румунському місті Клуж-Напока завершився черговий етап Кубка Європи із дзюдо.

Заключний день змагань приніс українцям дві бронзові нагороди, повідомляє Укрінформ.

У боротьбі за 3-тє місце у ваговій категорії до 90 кг Віталій Шепель переміг серба Боско Бореновича, а Федір Панько (понад 100 кг) взяв гору над своїм співвітчизником Нодаром Мачутадзе.

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Анастасія Турчин (78 кг) у поєдинку за “бронзу” програла Софії Бергер з Бельгії і посіла у підсумку 5-те місце.

Джерело: Укрінформ

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