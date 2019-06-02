У Львівській області внаслідок падіння з повітряної кулі загинув чоловік

У Львівській області внаслідок падіння з кошика повітряної кулі загинув чоловік

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

У Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21:00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району Львівщини. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

14 березня три повітряні кулі в Туреччині були змушені здійснити аварійну посадку, через що постраждало 40 людей.

Джерело: Еспресо TV

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